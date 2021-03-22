"Поговорим о мразях": Собчак закидали камнями после интервью с маньяком

22 марта на ютуб-канале Ксении Собчак вышел провокационный контент. Звездная блондинка взяла интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова — преступника, который похитил в 2000 году двух несовершеннолетних девушек и несколько лет держал пленниц в подвале. Он вышел из тюрьмы в самом начале месяца, а журналистка решила не упускать возможности сделать из этого шоу. Поступок Ксении Собчак россияне сочли не только возмутительным, но и позорным.
"Посмотрите какое дно! Героев нет, давайте поговорим о мразях" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, – Прим. ред.), "Про совесть и человечность Собчак не слышала... скоро у педофилов начнет интервью брать, остановитесь", "Ваш поступок – мерзость!", "Давая слово этому ублюдку, вы снова насилуете жертв этого нелюдя. Но вам всегда все равно, денежка не пахнет", "В свою карму харкнула. Зря", — написали пользователи Сети в инстаграм-канале светской львицы. Большинство комментаторов сочли интервью Ксении Собчак попыткой заработать денег и устроить шумиху.
Россияне уверены — видеоролик о скопинском маньяке не заслуживает просмотра, так как унижает человеческое достоинство и пропагандирует низменные ценности. Звездная блондинка пыталась объяснить цели своей работы, набивая цену контенту о преступнике, но ее никто не услышал. "Завистникам и врагам ведь лишь бы найти повод покритиковать меня", — выразилась Ксения Собчак.
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