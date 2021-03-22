Подруга помогла округлившейся Собчак избавиться от второй "беременности"

Но журналистов интересовало больше не сотрудничество Собчак с Саевой, а ее личная жизнь. Ведь время от времени появляются слухи, что-де 39-летняя ведущая снова ждет ребенка. 18 ноября 2016 года у нее родился сын Платон, теперь, мол, снова хочет родить.
"Уж столько раз в этом году мне говорили, будто я беременная, что просто устала объяснять, что я просто люблю поесть, – улыбается Ксения. – Поэтому пришлось сбросить пять килограммов и следить за собой".
Объяснила она и то, как удалось избавиться от "беременного" живота. Помогла подруга! "Я периодически захожу в телеграм-канала Настюшки Ивлеевой, где она рассказывает о похудении, – говорит Собчак. – Завела себе специальную программу, которая позволяет контролировать питание. Так что теперь жду еще минус два кило – у нас должны быть битва "луков" (модных образов – Прим. ред.), битва тел!"
Напомним, сама Ивлеева за время карантина сбросила почти 10 килограммов. "Я не сидела ни на какой жесткой диете, – говорила позже она. – Поначалу я ела все, что хотела. Но что мне помогло: я не ела за 4 часа до сна вообще. У меня потом выработался режим, мне было легко, и в 6-7 вечера у меня был рот на замке. Максимум только воду пила, даже не пила чаи, лимонады и газировки — чистая вода".
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