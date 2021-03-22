Подруга помогла округлившейся Собчак избавиться от второй "беременности"

Грядущая в июне музыкальная "Премия МУЗ-ТВ" станет 11-й для Ксении Собчак. С перерывами она ведет ее с 2007 года. На пресс-завтрак по этому поводу Ксения Анатольевна пришла не одна, а в компании с 21-летней Диной Саевой – состоятельной обладательницы одного из самых популярных аккаунтов русскоязычного сегмента "Тиктока".

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