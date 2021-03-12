"Мы были сестры": Винер-Усманова "слила" секретные данные о семье Кабаевой

Прославленный тренер убеждена, что свобода – это цепь, а точнее ее длина, которую каждый выбирает сам для себя. Много раз она говорила, что ее цепь совсем крохотная и умещается в одно слово "Новогорский". Все потому, что вся ее жизнь связана именно с тренировочной базой.
Тренер вспомнила, что однажды Алина Кабаева пришла к ней и заявила, что хочет вернуться. Та ответила согласием и сообщила ей, что может выстроить ей будку рядом со своей. "Будем обе сидеть на цепи", – поделилась Винер-Усманова. Однако это не напугало гимнастку. Она начала работать на базе, но жить там постоянно не представлялось возможным.
У спортсменки был личный автомобиль, и она нередко ездила в столицу. Но однажды с машиной Алины произошла трагическая история. От чемпионки скрывали правду около 15 лет. В тайну были посвящены лишь двое: Ирина Винер-Усманова и мать Кабаевой.
Оказалось, что машину гимнастки угнали, а в похищении была замешана и родительница. Тренер рассказала, что мама Алины сама отдала слепок ключей приятелям, которые позднее пошли на преступление. "Мы были сестры по дочери", – подчеркнула Ирина Винер-Усманова. Она уверена, что в успехе спортсменки ее родительница сыграла ведущую роль.
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