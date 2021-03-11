Ух: Кабаева оголила грудь после слухов о беременности

Сейчас гимнастке 37, но ее подтянутой фигуре могут позавидовать многие 20-и летние девушки. Она не стесняется облачаться в самые короткие коктейльные платья, но на этот раз выбрала нечто особенное.

В Сети появился снимок Алины с одного из мероприятий. На кадре она одета в непривычно длинное темное платье. Талия звезды подчеркнута изящным атласным бантом, в руках она держит маленькую сумку в цвет. Самая главная деталь образа – выразительное декольте спортсменки. Глубокий круглый вырез подчеркнул пышный бюст Кабаевой, а массивные серьги с камнями сделали его более ярким и запоминающимся.

Известно, что любовь к самым разным нарядам гимнастке привила ее мать Любовь Михайловна. Своей второй родительницей Алина ласково называет прославленного тренера Ирину Винер, которая также внесла немалый вклад в формирование вкусовых предпочтений подопечной.

В последнее время фигура спортсменки все чаще подвергается критике: многие уверяют, что она сильно набрала вес, и Алине не мешало бы сбросить пару килограммов, другие же выдвигают версии о том, что она просто беременна. Последние слухи ранее разбивались об облегающие короткие костюмы звезды, однако из-за закрытого образа жизни сейчас она почти не выходит в свет.

Алина Кабаева практически не посещает многолюдные мероприятия и редко общается с журналистами. Несмотря на большое количество обсуждений, версия о беременности звезды отечественной гимнастики подтверждена так и не была. Злые языки все чаще пытаются доказать свою правоту.

