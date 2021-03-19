В самое сердце: Меган Маркл и принц Гарри огорчили Елизавету II

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри не прошло бесследно для Елизаветы II. Появились новости о состоянии британской королевы.

Громкие высказывания Меган Маркл и принца Гарри в адрес знаменитых родственников стали широко обсуждать во всем мире. Откровения герцога и герцогини Сассекских неприятно удивили британских монархов. Елизавету II заметно огорчило интервью младшего внука и его супруги. Об этом сообщил изданию The Sun источник, близкий к королевской семье. Инсайдер отметил, что правительницу не терзает злоба, но грусть из-за Меган Маркл и принца Гарри все еще не покидает ее.

По некоторым данным, Елизавета II собирается оказывать младшему внуку поддержку, как в былые времена. Источник сообщает, что британская королева всегда беспокоилась за принца Гарри и заботилась о нем, а с появлением в его жизни Меган Маркл эта необходимость снизилась. Якобы это связано с тем, что в паре с избранницей монарший наследник выглядел счастливым.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл дали интервью Опре Уинфри после переезда в Америку. Высказывания герцога и герцогини Сассекских стали настоящей сенсацией. Супруга принца Гарри рассказала, что властные родственники настороженно относились к цвету кожи ее сына, когда она была беременна, и даже планировали лишить ребенка охраны и титула принца. Кроме того, Меган Маркл объявила, что думала о суициде из-за унижений в британских СМИ.