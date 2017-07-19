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Общество

Знаменитому КВНщику угрожают из-за шутки на ТНТ

Азамат Мусагалиев. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Знаменитый член Клуба веселых и находчивых Азамат Мусагалиев оказался в центре скандала после шутки про незнание родного казахского языка. Шутник рассказал, что после публикации юмористической рекламы на телеканале ТНТ в его адрес начали поступать угрозы.
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Известный юморист рассказал на своей странице в социальной сети Instagram, что не хотел никого оскорбить пародией на родной язык в рекламе на ТНТ. "Эта шутка касалась тех казахов, которые не знают своего родного языка, а такие, к сожалению, есть. Я сыграл роль такого человека", – написал на казахском языке Азамат Мусагалиев.

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"Я понимаю, что право на критику имеют все, и прислушиваюсь к тем, кто адекватно выражает свое мнение. Но я не готов слышать угрозы в свой адрес и в адрес своей семьи", – заявил он. После этого он попросил земляков с пониманием отнестись к его юмористической деятельности. "Если бы мне было все равно, я бы на это все не обращал никакого внимания", – подчеркнул он.

При этом шутник поблагодарил людей, которые вступились за него во время конфликта. "Мои братья казахстанские КВНщки заняли поистине братскую позицию и призвали всех успокоиться", – рассказал юморист.

Между тем он добавил, что разгоревшийся в Сети конфликт о незнании казахами родного языка поднял крайне важную тему сохранения казахской речи. "Поверьте, этот вопрос гораздо важнее для казахов, живущих не в Казахстане, а в России! Я знаю много наших, не говорящих на казахском языке, и это реальность!!!" – заявил Азамат Мусагалиев.

Отметим, что неудачная шутка юмориста на ТНТ вызвала настолько громкий скандал, что в нем принял участие даже министр культуры и спорта Республики Казахстан Арыстанбек Мухамедиулы. Чиновник прокомментировал видеоролик, назвав его "недоразумением". "Мне кажется, он необдуманно, как-то шутливо высказался, но на самом деле я его очень хорошо знаю, он креативная и интересная личность", – цитирует его агентство "Sputnik Казахстан".

"Я был и остаюсь казахом, вне зависимости от всего того, что происходит вокруг. И всегда с гордостью это подчеркиваю!" – пояснил юморист. "А творчество оно на то и творчество, чтобы вызывать эмоции и делать всех нас лучше и добрее! С уважением к вам, своему народу, и к языку, Азамат Мусагалиев", – заключил он.

Напомним, в 14-секундном проморолике на ТНТ юморист в ответ на казахскую речь коллеги Нурлана Сабурова произнес "Курлы-мурлы, курлы-мурлы". Когда собеседник уточнил у КВНщика, что значили его слова, тот ответил: "А у тебя что-то значило? Я думал, что мы просто прикалываемся".

Автор: Константин Улюкаев19 июля 2017, 16:12

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