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Шоу-бизнес
Зазвездившаяся Собчак плюнула на могилы родных

Зазвездившаяся Собчак плюнула на могилы родных

Бабушка и дедушка Ксении Собчак по отцовской линии похоронены в Ташкенте. Именно там отец артистки, Анатолий Собчак, провел свое детство. Политик периодически наведывался в родные края, даже после переезда в Санкт-Петербург.
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Однако в 2000-м его не стало, и с тех пор могилы его родителей пришли в запустение. Как оказалось, за погостами приходится ухаживать местным жителям – они регулярно протирают надгробные плиты и высаживают растения.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Ксения Собчак постоянно повторяет, что до сих пор помнит отца, сокрушается, что он так и не увидел собственного внука Платона. Впрочем, это не мешает ей наплевательски относиться к могилам родни в далеком Ташкенте.

Год назад продюсер Валерий Сергеев рассказал, что знакомый прислал ему снимки, сделанные на кладбище, где похоронены бабушка и дедушка Ксении Анатольевны. Как оказалось, погосты находятся в жутком запустении.

Несмотря на публичное порицание, Собчак не предприняла попытки исправить ситуацию. Журналисты программы "Ты не поверишь" побывали в Ташкенте и узнали, что, оказывается, для ухода за могилами не обязательно личное присутствие, по сути, достаточно только желания. У местной компании можно заказать услугу по уборке могил, да и стоит это недорого, особенно, если учитывать гонорары Ксении Собчак.

За скромные 18 тысяч рублей рабочие будут регулярно убираться на кладбище, чинить калитку, протирать надгробия, а отчет присылать на почту. Напомним, только за проведение одного четырехчасового мероприятия Собчак получает порядка двух миллионов рублей. В Сети недоумевают: неужели Ксения настолько зазвездилась, что ей даже плевать на могилы родных бабушки и дедушки?

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Ксения Собчак. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 21 марта 2021, 11:56 Источник: Ты не поверишь ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость661499
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Странные вы люди, чему вы удивляетесь? Собчак плохой человек. Что хорошего она делает для людей?
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