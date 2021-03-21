Зазвездившаяся Собчак плюнула на могилы родных

Однако в 2000-м его не стало, и с тех пор могилы его родителей пришли в запустение. Как оказалось, за погостами приходится ухаживать местным жителям – они регулярно протирают надгробные плиты и высаживают растения.
Ксения Собчак постоянно повторяет, что до сих пор помнит отца, сокрушается, что он так и не увидел собственного внука Платона. Впрочем, это не мешает ей наплевательски относиться к могилам родни в далеком Ташкенте.
Год назад продюсер Валерий Сергеев рассказал, что знакомый прислал ему снимки, сделанные на кладбище, где похоронены бабушка и дедушка Ксении Анатольевны. Как оказалось, погосты находятся в жутком запустении.
Несмотря на публичное порицание, Собчак не предприняла попытки исправить ситуацию. Журналисты программы "Ты не поверишь" побывали в Ташкенте и узнали, что, оказывается, для ухода за могилами не обязательно личное присутствие, по сути, достаточно только желания. У местной компании можно заказать услугу по уборке могил, да и стоит это недорого, особенно, если учитывать гонорары Ксении Собчак.
За скромные 18 тысяч рублей рабочие будут регулярно убираться на кладбище, чинить калитку, протирать надгробия, а отчет присылать на почту. Напомним, только за проведение одного четырехчасового мероприятия Собчак получает порядка двух миллионов рублей. В Сети недоумевают: неужели Ксения настолько зазвездилась, что ей даже плевать на могилы родных бабушки и дедушки?
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