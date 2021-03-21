Зазвездившаяся Собчак плюнула на могилы родных

Бабушка и дедушка Ксении Собчак по отцовской линии похоронены в Ташкенте. Именно там отец артистки, Анатолий Собчак, провел свое детство. Политик периодически наведывался в родные края, даже после переезда в Санкт-Петербург.

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