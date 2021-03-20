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Шоу-бизнес
"Она нереализована как женщина": Волочкова прошлась по завистливой Собчак

"Она нереализована как женщина": Волочкова прошлась по завистливой Собчак

Анастасия Волочкова обрушилась за звездную блондинку. "Королева шпагата" припомнила Ксении Собчак все обиды.
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Балерина не забыла, как телеведущая пришла к ней в гости на интервью и тайком протащила видеокамеру. Ксения Собчак показала танцовщицу в невыгодном свете, что очень задело и огорчило Анастасию Волочкову.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Знаменитость до сих пор в шоке от поступка журналистки. Она отметила, что ведущая задавала некорректные вопросы и делала все, дабы поддеть ее. По мнению Анастасии Волочковой, шоу "Дом-2" навсегда осталось в Ксении Собчак.

Звезда попыталась объяснить поведение знаменитой блондинки. Она считает, что Ксения Собчак совершает плохие вещи другим из-за того, что не уверена в себе. Более того, балерина полагает, что светская львица ей завидует.

"Она нереализована как женщина", — заявила Анастасия Волочкова.

Как сообщили "Дни.ру", вражда между звездами длится уже не первый год. Ксения Собчак обвиняла звезду в пристрастии к спиртному. На это "королева шпагата" ответила, что может позволить себе лишь немного вина для расслабления и согрева.

Также Анастасия Волочкова нелестно отозвалась о фигуре оппонентки. Танцовщица заявила, что на телеведущую "без слез не взглянешь".

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Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 20 марта 2021, 15:08 Источник: Ютуб-шоу "Дай сказать" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак понравилась изуродованная Волочкова

комментарии

Ответить:

Гость661499
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Собчак не реализована в качестве достойного человека. В ней отсутствует такое понятие как ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. Думаю, что с этим согласятся многие.
Царь Орион
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Стареют все...даже " светские львицы"....а лают друг на дружку как обычные дворняги.
Гость658112
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А Волочкова реализовалась как женщина? Ни разу не была замужем,нет постоянного мужчины,они меняются с сумасшедшей скоростью,дочь живет отдельно и мама не знает даже где (!),с мамой практически не общается и обвиняет ее во всех смертных грехах: от кражи сервиза до продажи дочери мужикам за деньги, в профессии много лет не востребована, друзей и подруг нет. Во,блин,реализация всем на зависть!!!
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