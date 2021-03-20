"Она нереализована как женщина": Волочкова прошлась по завистливой Собчак

Балерина не забыла, как телеведущая пришла к ней в гости на интервью и тайком протащила видеокамеру. Ксения Собчак показала танцовщицу в невыгодном свете, что очень задело и огорчило Анастасию Волочкову.
Знаменитость до сих пор в шоке от поступка журналистки. Она отметила, что ведущая задавала некорректные вопросы и делала все, дабы поддеть ее. По мнению Анастасии Волочковой, шоу "Дом-2" навсегда осталось в Ксении Собчак.
Звезда попыталась объяснить поведение знаменитой блондинки. Она считает, что Ксения Собчак совершает плохие вещи другим из-за того, что не уверена в себе. Более того, балерина полагает, что светская львица ей завидует.
"Она нереализована как женщина", — заявила Анастасия Волочкова.
Как сообщили "Дни.ру", вражда между звездами длится уже не первый год. Ксения Собчак обвиняла звезду в пристрастии к спиртному. На это "королева шпагата" ответила, что может позволить себе лишь немного вина для расслабления и согрева.
Также Анастасия Волочкова нелестно отозвалась о фигуре оппонентки. Танцовщица заявила, что на телеведущую "без слез не взглянешь".
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