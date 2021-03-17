"Вон из профессии": Ксения Собчак вылила ушат помоем на пронырливых журналистов

Ранее сообщалось, что Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, пообщался с Ксений Собчак в ресторане. Информационные издания заявляли, что освободившийся мужчина был замечен в заведении "Сахар" в Скопине в сопровождении членов съемочной группы и самой ведущей. Через несколько дней звезда все же вышла на связь и разнесла "недалеких журналистов".

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