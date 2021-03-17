"Вон из профессии": Ксения Собчак вылила ушат помоем на пронырливых журналистов

По всему интернету разлетелись фотографии с предполагаемой встречи Ксении Собчак и жесткого насильника. Напомним, Виктор Мохов освободился после 17 лет заключения. Был слух, что мужчину даже якобы приглашали поучаствовать в ток-шоу за солидный гонорар. Но все центральные каналы это опровергли.
Представители нескольких изданий предположили, что блогерша договорилась о личной встрече со скопинским маньяком, удерживавшим двух молодых девушек в самодельном бункере. Сама же Ксения Собчак решила прервать долгое молчание и пояснила, что журналисты допустили грубейшую ошибку.
Все началось с того, что продюсер позвонил телеведущей и сообщил, что СМИ "пустили фейк", мол она ходила с Моховым в ресторан. В качестве подтверждения коллеги Собчак использовали фотографию со следователем Плоткиным, сделанную с камер наблюдения.
"Никогда ни с каким маньяком в ресторане я не была. В ресторане "Сахар" я была со следователем, он даже приблизительно по телосложению не похож на маньяка. Вон из профессии!", – написала Ксения.
Артистка отметила, что представители интернет-изданий так и не позвонили, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. По словам Собак, журналисты не обратились к ней за комментарием, а в слепую обнародовали скандальную новость, правда, притянутую за уши.
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