Полька с грудью восьмого размера покоряет мир

Паулина Кэнди живет в Лондоне. Девушка уже потратила более 50 тысяч фунтов стерлингов ради внешности куклы Барби, о которой мечтала с юности. Первый раз полька увеличила грудь в 18 лет. С тех пор бюст Паулины достиг восьмого размера, сообщает Daily Mail.
Живая "Барби" работает косметологом и снимается для журнала Playboy. Чтобы сохранить стройную фигуру, девушка каждый день занимается в тренажерном зале, соблюдает строгую диету и не пьет алкоголь. Пока сердце 24-летней Кэнди, сейчас ее сердце свободно.
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