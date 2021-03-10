"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше

Юная красотка работает стриптизершей. Но не это светская обозревательница считает главной бедой. Лена Миро не понимает, почему при хорошем достатке Мелисса до сих пор не привела в порядок свои редкие и кривые зубы.
Новость о том, что 19-летний наследник звездного семейства намерен жениться на возлюбленной, вызвала у блогера шок. В своем "ЖЖ" она отговаривает певицу одобрять выбор сына. "Не нужно этого делать. Наташа, не разрешай", – заявил Лена Миро.
Она объяснила свою позицию тем, что "жадная стриптизерша", как охарактеризовала себя девушка, "бездонно" и непоправимо глупа, если так наплевательски относится к своей улыбке. Примечательно, что муж Наташи Королевой тоже стриптизер.
Напомним, Архип позвал Мелиссу замуж несколько дней назад. Он уже привел избранницу в родительский дом. В семью Наташа Королева готова принять с одним условием: никаких приватных танцев.
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