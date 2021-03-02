Вещи покойной Жанны Фриске пустят с молотка

В этом наряде артистка предстала 13 лет назад на церемонии MTV RUSSIA MUSIC AWARDS. Вырученные с продажи платья деньги должны покрыть большую часть расходов на лечение детей, больных ДЦП. Известие о благотворительном аукционе поддержала сестра Жанны Фриске Наталья в своем инстаграм-аккаунте.
Также скоро в Московской области пройдет концерт памяти исполнительницы. Организует его благотворительный
фонд, созданный после гибели звезды. Собранные деньги направят тяжелобольным детям.
Напомним, ранее поступила информация о том, что родственники Жанны Фриске подали в суд на телеведущего Дмитрия Шепелева. Отец и мать знаменитости намерены добиться наложения запрета на продажу доли внука Платона в жилье певицы.
Как писали "Дни.ру", родители певицы хотят продать часть собственности, которая им досталась после смерти Жанны Фриске.
В Пресненском суде Москвы уже назначена дата встречи сторон. Это произойдет 22 марта.
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