Вещи покойной Жанны Фриске пустят с молотка

5 марта в подмосковном Красногорке пройдет аукцион, на котором в числе прочего будут выставлены вещи Жанны Фриске. Платье певицы станет основным лотом.

В этом наряде артистка предстала 13 лет назад на церемонии MTV RUSSIA MUSIC AWARDS. Вырученные с продажи платья деньги должны покрыть большую часть расходов на лечение детей, больных ДЦП. Известие о благотворительном аукционе поддержала сестра Жанны Фриске Наталья в своем инстаграм-аккаунте.

Также скоро в Московской области пройдет концерт памяти исполнительницы. Организует его благотворительный фонд, созданный после гибели звезды. Собранные деньги направят тяжелобольным детям.



Напомним, ранее поступила информация о том, что родственники Жанны Фриске подали в суд на телеведущего Дмитрия Шепелева. Отец и мать знаменитости намерены добиться наложения запрета на продажу доли внука Платона в жилье певицы.

Как писали "Дни.ру", родители певицы хотят продать часть собственности, которая им досталась после смерти Жанны Фриске. В Пресненском суде Москвы уже назначена дата встречи сторон. Это произойдет 22 марта.

