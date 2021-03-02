Шок! Неизвестные вынесли вещи из квартиры Легкоступовой

Спор из-за наследства Валентины Легкоступовой до сих пор не разрешен. Родные артистки шокированы поведением ее последнего возлюбленного Юрия Фирсова. Яхтсмен сменил замки и завладел целой квартирой.

По словам адвоката Сергея Жорина, который представляет интересы дочери Валентины Легкоступовой, Юрий Фирсов вперед всех явился к нотариусу, желая скорее вступить в наследство. Причем таких документов у дочери, сына или матери артистки, которые также имеют право на имущество, пока нет.

Дети Легкоступовой предполагали, что Фирсов захочет продать свою долю в квартире, однако такого предложения от яхтсмена они не дождались. Именно поэтому они очень удивились, когда Юрий вскрыл дверь и сменил замки. По мнению юриста, вдовец певицы перед этим был обязан обратиться к ее дочери.

Также Жорин рассказал, что до того, как Фирсов вступил в наследство, он послал в ту квартиру своего сына. Анэтта впустила молодого человека, который, как уверял яхтсмен, должен был забрать ключи от его машины. Но, явившись в квартиру, сын Юрия забрал из тайника восемь с половиной тысяч долларов.

Кроме этого, родственники Легкоступовой выяснили, что в тот же день неизвестные вынесли из ее квартиры некоторые вещи. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Разумеется, родные певицы написали заявление в полицию.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года. Причиной смерти артистки стала закрытая черепно-мозговая травма. При каких обстоятельствах певица ее получила, точно неизвестно. По словам Юрия Фирсова, его супруга поскользнулась и упала в ванной комнате.