"Кровь в квартире": вдовец Легкоступовой сделал громкое заявление

Юрий Фирсов возмущен обвинениями в свой адрес. Он утверждает, что совершенно не против того, чтобы родственники супруги приходили в квартиру покойной.



Яхтсмен отметил, что недавно вступил в наследство и сейчас проживает в той части квартиры, которая принадлежит ему по закону. В комнату сына артистки он даже не заходит, чтобы избежать различного рода недоразумений. Юрий подчеркнул, что ему вполне хватает и его дивана.

Все слухи о том, что он отказывается пускать родственников в апартаменты супруги, он считает происками адвоката Сергея Жорина. По словам вдовца, он готов открыть дверь каждому, кто позвонит в дверь, и совершенно ничего не скрывает. Также Фирсов заявил, что лично оплатил все счета и долги за квартиру, убрался в доме и поставил новые замки.

Юрий рассказал, что дочь Валентины Легкоступовой оставила после себя страшный беспорядок. Сотрудники следственного комитета использовали специальный порошок, чтобы снять отпечатки с места трагедии. Затем его "декларировали как кровь в квартире". Фирсов подчеркнул, что именно он отмывал жилплощадь. Юристы сообщили вдовцу, что он имеет полное право перестать жить в отелях и заселиться в свою собственность, а он лишь последовал их указаниям.

Супруг трагически скончавшейся звезды отметил, что, по его мнению, ее наследники могли просто вернуть ключи, которые отдала ему жена. Однако вся семья Легкоступовой постоянно обвиняет его во всем и отказывается от любого общения.

