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Шоу-бизнес
Потная Волочкова прикрыла голую грудь веником

Потная Волочкова прикрыла голую грудь веником

Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Балерина активно ведет свой личный блог и славится экстравагантными фото в самых разных местах. На этот раз она посетила общественную парную.
прочитано 1183 раза

Баня – давняя и страстная любовь артистки. Известно, что у нее есть своя собственная, и дива часто делится снимками оттуда, рассказывая поклонникам о том, как она проводит время с пользой. Сейчас собственное "место силы" Анастасии временно закрыто на ремонт.

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Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Однако жизнь без банных процедур немыслима для Волочковой, поэтому она приняла решение порадовать себя в общественной парной. Балерина выложила две новых фотографии, на которых предстала абсолютно обнаженной. Анастасия гордится своей подтянутой формой, поэтому подобные кадры уже не удивляют совершено никого. Ее тело прикрывали только еловые ветки, которые звезда держала в руке.

Сперва артистка снялась в окружении веников в самом помещении, а затем отдохнула на сеновале. Она пришла в восторг от обстановки. "Чисто, аккуратно, профессиональные банщики, лучшие веники, ледяная купель, выход из парилки на улицу", – описала место балерина.

Обычно парная для дивы – место расслабления и единения с самой собой. Видимо, предаться приятным ощущениям смена локации балерине не помешала. "Я здорово восстановила силы", – призналась она поклонникам. К сожалению, комментарии под постами Анастасии Волочковой по-прежнему закрыты, поэтому оценить реакцию пользователей не представляется возможным.

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Автор: 2 марта 2021, 13:11 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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Осторчертела эта старая кошелка!
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