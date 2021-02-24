Волочкова обратилась к тяжелобольному любимому мужчине

Танцовщица пообщалась с Юрием Федоровичем по видеосвязи. Известно, что 73-летний папа Анастасии Волочковой парализован и почти не встает с постели.
Танцовщица показала своим поклонникам тяжело больного отца. Она сказала родителю, что он является главным мужчиной ее жизни и призналась ему в любви.
"Королева шпагата" поведала родителю о том, что счастлива, потому что у нее сейчас много работы. Так, за месяц она выступила в четырех спектаклях. Отец порадовался за знаменитую дочь: он улыбался и жестикулировал. Анастасия Волочкова пояснила, что мужчина перенес два инсульта, после чего практически не разговаривает.
Сейчас пенсионер, экс-спортсмен проживает в Северной столице. Звезда не жалеет средств на папу, чтобы обеспечить ему достойный уход. Напомним, инсульты поразили Юрия Федоровича 12 лет назад. К сожалению, мужчина не смог до конца восстановиться после этого. у него остается парализованной правая часть тела.
Как писали "Дни.ру", недавно Анастасия Волочкова рассталась с молодым любовником, личность которого тщательно скрывала. С избранником она встречалась порядка двух лет.
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