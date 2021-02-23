Тайная свадьба экс-возлюбленного Волочковой шокировала публику

Бывший любовник всеми известной Анастасии Волочковой похвастался очередным браком. Выяснилось, что Игорь Вдовин скрывал торжественное событие и не рассказывал о переменах в личной жизни. Теперь он официально стал мужем журналистки.

Интересными новостями поделилась новоиспеченная невеста. Елена Николаева намекнула на свадьбу и решительный шаг бизнесмена. К слову, экс-возлюбленный Анастасии Волочковой давным-давно уже окольцован.

Популярная телеведущая призналась, что уже продолжительный период времени в ее паспорте красуется штамп, а любовники находятся в новом статусе. О серьезных намерениях Игоря Вдовина было известно еще в прошлом году. Тогда сама Елена отмечала, что свадебное торжество будет иметь спонтанный и ни к чему не обязывающий характер.

Похоже, что так оно и произошло. Неизвестно, где и когда прошла тайная свадьба, но в личном блоге журналистки уже всплыли первые совместные фотографии с любимым. На кадрах отчетливо видно, как молодожены проводят время: активный отдых, белоснежные горы и сплошная романтика. Может быть Николаева обнародовала снимки, сделанные во время медового месяца?

Многочисленная аудитория гадает, как же Анастасия Волочкова отреагировала на подобное известие. Поговаривали, что прима-балерина долгое время не могла отпустить мужчину и всячески пыталась привлечь его внимание.

"Что скажет Настя? Наверное, цветы и открытку отправит", – отметили комментаторы.

Солистка Большого театра пока не выходит на связь. Публика надеется, что она просто-напросто занята постоянными тренировками и репетициями.