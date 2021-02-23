Тайная свадьба экс-возлюбленного Волочковой шокировала публику

Интересными новостями поделилась новоиспеченная невеста. Елена Николаева намекнула на свадьбу и решительный шаг бизнесмена. К слову, экс-возлюбленный Анастасии Волочковой давным-давно уже окольцован.
Популярная телеведущая призналась, что уже продолжительный период времени в ее паспорте красуется штамп, а любовники находятся в новом статусе. О серьезных намерениях Игоря Вдовина было известно еще в прошлом году. Тогда сама Елена отмечала, что свадебное торжество будет иметь спонтанный и ни к чему не обязывающий характер.
Похоже, что так оно и произошло. Неизвестно, где и когда прошла тайная свадьба, но в личном блоге журналистки уже всплыли первые совместные фотографии с любимым. На кадрах отчетливо видно, как молодожены проводят время: активный отдых, белоснежные горы и сплошная романтика. Может быть Николаева обнародовала снимки, сделанные во время медового месяца?
Многочисленная аудитория гадает, как же Анастасия Волочкова отреагировала на подобное известие. Поговаривали, что прима-балерина долгое время не могла отпустить мужчину и всячески пыталась привлечь его внимание.
"Что скажет Настя? Наверное, цветы и открытку отправит", – отметили комментаторы.
Солистка Большого театра пока не выходит на связь. Публика надеется, что она просто-напросто занята постоянными тренировками и репетициями.
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