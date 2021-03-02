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Дорогая и долгая операция: Алена Кравец решилась на смену пола

Дорогая и долгая операция: Алена Кравец решилась на смену пола

Алена Кравец. Фото: пресс-служба
Алена Кравец – одна из самых оригинальных певиц и актрис в российском шоу-бизнесе. Ее неожиданные поступки часто удивляют публику. Так вышло и в этот раз.
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Светская львица уже много лет живет с мужем и дочерью на элитном Рублевском шоссе. Роскошный особняк с бассейном и личным спа-салоном обустроен по последнему слову технику и архитектуры. Но Алене этого мало!

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"Я решила сменить пол, – призналась она. – К счастью, не свой физиологический – мне нравится быть девочкой! – а в будуаре. Теперь у меня там будет лежать редкий каррарский мрамор"

Этот добываемый в Апуанских Альпах на территории итальянского города Каррара мрамор считается одним из ценнейших в мире. Его используют со времен Юлия Цезаря. С каррарским мрамором работали многие знаменитые архитекторы и скульпторы. Например, Микеланджело лично выбирал блоки для своих творений – его Давид в 1504 году был высечен именно из каррарского мрамора. Из него выполнена и Мраморная арка в Лондоне. Этот мрамор выглядит очень элегантно и изысканно за счет мягкого молочного, почти серебристого оттенка с тонкими темно-серыми прожилками, имеющими разную интенсивность.

Правда, когда пол удается поменять – вопрос. "Все это дорого и долго, – вздыхает Алена. – Материал был заказан еще прошлым августом, но из-за пандемии и закрытых границ его до сих пор не поставили и операция по смене пола задерживается. Хотя я за 40 квадратных метров отдала более полутора миллионов рублей!"

Кравец говорит, что это ситуация ее удручает – ни денег, ни ремонта. "Муж говорит, что надо плюнуть и не трепать себе нервы, что бог с ними, с деньгами. Но мне очень хочется поменять пол – люблю красоту!"

Пол в комнате у дочери-подростка Алена успела сменить до карантина, а вот сама вынуждена пока ступать холеными царственными ножками по старому дубовому паркету...

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Автор: 2 марта 2021, 08:00
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комментарии

Ответить:

Гость642074
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Шалава
Гость641602
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......одна из самых оригинальных певиц и актрис в российском шоу-бизнесе.....
Где ОНО поёт, что поёт? Не ошибусь, что 100% что поёт в головку мужского детородного органа, и актриса HOME XXL VIDEO. Старая, перекроенная кукла- удовлетворитель мужских желаний.
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