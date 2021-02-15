"Принесешь в подоле – прокляну": Кравец отдает округлившуюся дочь в монастырь

Даниэлле, единственное дочери светской львицы Алены Кравец, идет 14-й год. Возраст сложный, когда подросток становится взрослым человеком. И бурлящие гормоны могут приносить массу неприятностей.



"Я не знаю, как совладать с дочкой, – плачет Алена. – Она очень проблемный ребенок. Непокорная, самовольная, настырная, дает нам с мужем, что называется, прикурить".

Актриса и певица признается, что ей очень трудно совладать с наследницей, в которой женственность в виде проступающих округлостей заметна каждый день все сильнее. "Марина и Анастасия Цветаевы учились во французском пансионе сестер Лаказ в Лозанне, где были очень жесткие и строгие правила и где, как писала в мемуарах Анастасия, учили "древнюю историю, географию, задачи арифметики и бесчисленные времена французских глаголов" – продолжает Кравец. – Я хочу найти для дочки нечто подобное, или даже отдать ее в монастырь. Иначе боюсь упустить девочку".

"У нас был с ней серьезный разговор, я строго предупредила, что если она принесет в подоле, лишу наследства и прокляну, – пояснила Алена. – А моя мама, ее бабушка, предлагает определить Даниэллу Московский кадетский корпус "Пансион воспитанниц Министерства обороны". Там все глупости быстро выбьют из головы и она станет человеком". В этом престижном учебном заведении, помимо общеобразовательных дисциплин, девочек могут научить китайскому языку, военному страноведению, тхеквандо, фехтованию, полиатлону и хореографии.

Кравец пояснила, что несколько раз обращалась к детскому и семейному психологу, но результата не было. Поэтому все ее решения – крайняя мера.