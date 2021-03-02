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"Во все тяжкие ради популярности": известная певица припечатала Королеву и Тарзана

"Во все тяжкие ради популярности": известная певица припечатала Королеву и Тарзана

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Исполнительница Ника Георгини резко раскритиковала Наташу Королеву и ее мужа Сергея Глушко. Она считает, что пара с корыстными целями вынесла семейный скандал на публику.
прочитано 385 раз

Собеседница "Дни.ру", назвала недавнюю историю с изменой "во все тяжкие ради популярности". По словам певицы, знаменитости со смаком и, наверняка, коммерческим расчетом решили "простирнуть" свое грязное белье на глазах у всей страны.

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"А что мы видим сегодня? Влюбленную пару, которая снова шлет воздушные поцелуи со страниц своих соцсетей. За кого они держат аудиторию? За жадное до грязных новостей стадо, готовое купиться на любую, самую пошлую, утку о звездах из 90-х?", – негодует Ника Георгини. При этом она добавила, что стриптизер Тарзан завоевал свой звездный статус танцами в нижнем белье.

По ее мнению, паре все равно, что о них говорят, пусть даже заглядывают в их постель, главное, чтобы чаще звучали их фамилии. "Ведь это так обидно, что как артист ты уже много лет не делаешь качественного продукта, значит, в ход пойдет проверенный способ быть на слуху – грязь, сплетни, обвинения и… как "неожиданно" – примирение и второй медовый месяц", – высказалась исполнительница.

Она уверена, что такие методы подогреть к себе интерес только разлагают общество. "Вместо того, чтобы думать, как после себя оставить здоровое, в том числе морально, поколение, эти сбитые летчики только калечат его, внушая, что развешивать свое нечистое белье на центральной площади – нормально", – негодует Ника Георгини.

Артистка отметила, что никогда не прогнется под такой современный стандарт продвижения своей псевдопопулярности. По словам певицы, современная молодежь настолько развита и настолько пресыщена игрой звезд в "скандалы, интриги, расследования", что вряд ли Наташе Королевой и Тарзану, да и другим удастся обмануть и удержать ее внимание таким грязным манером.

"Вам не верят, вам не сочувствуют, вас жаль. Хотя нет, пожалуй, ни сколько", – заключила Ника Георгини.

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Автор: 2 марта 2021, 00:04 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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История любви Королевой и Тарзана: от знакомства до измены

комментарии

Ответить:

Гость 97
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Мерзкие целиком и полностью. Игорь Николаев сделал тебе имя , дура, береги этот дар. На самом деле кто ты, кто твой муж, кто сын , а уж мамаша писец котёнку. Вы профукали даже минимальное уважение. Девушка права.
Гость640041
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Права на 100%.
Гость627992
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Не знаю кто такая Ника Г. Но знаю семейку Порывай, там все больные на голову начинаем отсчёт от дюрьмовочки-бабушки, голозадого зятя, дочки больной на голову и ненашедшего пока себя в искусстве поющего Грека с подружкой на шесте
Гость632844
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мразотная семейка
1

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