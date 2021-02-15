Королева с мужем позабавили народ на вечеринке с секс-игрушками

Организаторы тусовки сделали стенд с экзотическими секс-игрушками. Певица показала их фолловерам в соцсетях.
На вечеринке к 14 февраля Наташа Королева пела в кокетливом черном платье. Ее супруг же плясал с танцовщицами, шлепая их по попам.
Уже с утра в День всех Влюбленных артистка и стриптизер отправилась в Париж. Наташа Королева показала видео, в котором милуется с Тарзаном. Как писали "Дни.ру", ролик содержит интимные моменты: как Сергей Глушко ласкает жену руками, прижимается к ее груди и шее.
Напомним, в январе Наташу Королеву раскритиковали за ролик с изменявшим ей супругом. Тогда исполнительница выложила клип на свежую композицию, в котором гуляет по пляжу с Тарзаном.
Осенью прошлого года в семье Наташи Королевой и Тарзана произошел разлад. Певица узнала, что супруг изменил ей с малоизвестной актрисой Анастасией Шульженко. Стриптизер признал свою вину, не став оправдываться.
Первым мужем Наташи Королевой стал музыкант Игорь Николаев. Тогда начинающей исполнительнице было 18 лет. Ранее звезда призналась, что в супруге все было хорошо, но жить с ним она просто не смогла.
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