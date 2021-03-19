Смерть снова оказалась рядом с похоронившим жену Сумишевским: Наш дом горит

Несколько недель назад Ярослав Сумишевский похоронил любимую жену Наталью, которая погибла в аварии. Что удивительно, в машине с супругой находился и певец, однако он даже не пострадал. На этом злоключения артиста не закончились, в пятницу он сообщил о новой трагедии.

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