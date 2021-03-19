Смерть снова оказалась рядом с похоронившим жену Сумишевским: Наш дом горит

Утром 19 марта в подмосковных Химках произошел взрыв газа, после чего в одном из жилых домов начался пожар. В результате случившегося есть пострадавшие, также сообщается о смерти двух человек. Как оказалось, в их числе могла оказаться и дочь Ярослава Сумишевского.
В личном блоге певец поделился жуткими кадрами, на которых видны выбитые окна и обгоревшие стены жилого дома. Как оказалось, именно в этой многоэтажке проживает наследница артиста от первого брака Ксения. Причем взрыв произошел не просто в той же "панельке", где обитает девушка, а в соседней квартире! Осознание этого факта повергло Ярослава Сумишевского в шок – смерть снова прошла рядом с ним.
Дочь певца в личном блоге заявила, что все больше начинает верить в чудо, ведь пострадали несколько квартир, а ее осталась невредимой. "Это наш дом горит", – отметила Ксения. Также она добавила, что, возможно, теперь многоэтажку снесут, но это будет известно позже. Пока же девушка будет находиться в школе, там разместили жильцов взорвавшегося дома.
Напомним, в конце января Ярослав Сумишевский попал в аварию, вместе с ним в машине находилась супруга и общий знакомый. Водитель погиб на месте, а Наталья впала в кому. Увы, спасти женщину не удалось – она скончалась спустя несколько дней. Смерть любимой стала для певца настоящей трагедией, артист заявил, что его мир рухнул.
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