"Живу, как в страшном сне": известный певец раздавлен смертью жены

Певец рассказал о своих чувствах в "Инстаграм". С момента гибели избранницы артиста прошло 13 дней. Женщина погибла в ДТП от полученных травм. Сначала Наталья впала в кому, и у Ярослава Сумишевского оставалась надежда на то, что жена выживет.
Однако чуда не произошло. Супруга исполнителя скончалась. Ярослав Сумишевский разбит горем, он не знает, как жить дальше без возлюбленной.
Шансонье признался, что держится на плаву ради маленького наследника Мирослава. Певец отметил, что ему все напоминает о супруге – и на улице, и дома. Артист сообщил, что не будет отменять свои выступления, поскольку не должен так поступать с поддерживающими его поклонниками.
"До сих пор живу, как в страшном сне", – отметил Ярослав Сумишевский. Жена для него была музой, вдохновительницей. Фолловеры поддержали звезду и призвали держаться.
Ранее Ярослав Сумишевский поведал, что не стал отменять выступление 14 марта в "Крокус Сити Холле", поскольку супруга тоже мечтала об этом событии. Он заявил, что выйдет на сцену для Натальи и своих фанатов.
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