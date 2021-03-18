"Ты всегда будешь рядом": Сумишевский общается с умершей женой

В январе Ярослав и его возлюбленная Наталья попали в аварию в Красноярском крае. Травмированных супругов доставили в ближайшую больницу. И если певец быстро пошел на поправку, то состояние его жены лишь ухудшалось.
Артист долгое время искал поддержки и помощи среди поклонников. Сумишевский постоянно выходил на связь и транслировал свежие новости. Однако 40 дней назад его супруги не стало, а жизнь любящего мужчины будто оборвалась.
Стоит напомнить, что жена принимала активное участие в жизни музыканта, занимаясь организаций концертов и частных выступлений. Теперь же Ярослав остался один на один со своей болезненной утратой. Поговаривают, что горюющий мужчина постепенно сходит с ума, общаясь с мертвой супругой.
"Сегодня 40 дней, как нет моей Наташеньки. Я был самым счастливым человеком с тобой. Каждый день думаю о тебе. Я верю, что ты всегда будешь рядом с нами", – написал артист.
Публика сразу же разделилась на два лагеря: одни высказали слова соболезнования, другие же намекнули на неустойчивую психику исполнителя. Комментаторы заверили, что Ярослав Сумишевский нуждается в психологической помощи.
Артист и сам признавался, что постоянно представляет покойную жену и разговаривает с ней. По словам мудрых подписчиков, подобное поведение является плохим признаком: певец все еще не отпустил свою супругу и не смирился с ее кончиной.
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