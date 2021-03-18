"Ты всегда будешь рядом": Сумишевский общается с умершей женой

Многочисленная аудитория прекрасно помнит, как убитый горем Ярослав Сумишевский судорожно посещал церкви, ставил свечи и молил, чтобы его возлюбленная смогла встать на ноги. Однако девушка так и не выкарабкалась после страшного ДТП.

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