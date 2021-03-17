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Шоу-бизнес
Вскрылись подробности разговора принца Гарри с семьей после скандального интервью

Вскрылись подробности разговора принца Гарри с семьей после скандального интервью

Отказавшись от полномочий членов королевской семьи, Меган Маркл и принц Гарри стали едва ли не самой обсуждаемой парой в мировых СМИ. Громкое интервью, которое супруги недавно дали Опре Уинфри, заставило скандал вокруг королевской семьи разгореться еще сильнее. После выхода интервью принц Гарри впервые обсудил произошедшее с родными.
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У Гарри состоялся серьезный разговор с братом – принцем Уильямом и отцом – принцем Чарльзом. Очевидно, пока разговор не принес никаких результатов, но герцог и герцогиня Сассекские рады уже и тому, что начало диалогу положено.

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 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Уязвленные члены британской королевской семьи все еще не обсуждали скандальное интервью с самой Меган. Как сообщает Daily Mail, об этих подробностях рассказала приятельница Маркл и ведущая Гейл Кинг. Она же добавила, что Меган располагает документами, подтверждающими информацию, озвученную ею Опре Уинфри.

В потрясшем все британское общество интервью супруга Гарри рассказала о том, как плохо складывались ее отношения с представителями королевской семьи. К ним она в первую очередь отнесла тех людей, которые управляют членами фамилии. Сама королева приняла Меган хорошо. При этом после свадьбы Маркл запретили выступать на публике, заставляли делать то, чего она не хотела, и даже проявляли расизм по отношению к ней. Женщина вспомнила, как в семье высказывалось беспокойство по отношению цвета кожи наследника, когда герцогиня была беременна еще в первый раз.

Напомним, что Гарри и Меган отказались от своих королевский полномочий и привилегий уже больше года назад. В этом году супруги подтвердили, что все еще верны своему решению.

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Принц Гарри. Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 17 марта 2021, 13:32 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви принца Гарри и Меган Маркл

комментарии

Ответить:

Гость660783
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Нужно было поинтересоваться жизнью королевской семьи, их нравами прежде, чем выходить замуж за принца.
Гость663104
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психопатическая личность,манипулятор, эту подлую тварь не остановить ,будет изощренно врать до конца своих дней
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