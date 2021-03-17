Вскрылись подробности разговора принца Гарри с семьей после скандального интервью

Отказавшись от полномочий членов королевской семьи, Меган Маркл и принц Гарри стали едва ли не самой обсуждаемой парой в мировых СМИ. Громкое интервью, которое супруги недавно дали Опре Уинфри, заставило скандал вокруг королевской семьи разгореться еще сильнее. После выхода интервью принц Гарри впервые обсудил произошедшее с родными.

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