Вскрылись подробности разговора принца Гарри с семьей после скандального интервью

У Гарри состоялся серьезный разговор с братом – принцем Уильямом и отцом – принцем Чарльзом. Очевидно, пока разговор не принес никаких результатов, но герцог и герцогиня Сассекские рады уже и тому, что начало диалогу положено.
Уязвленные члены британской королевской семьи все еще не обсуждали скандальное интервью с самой Меган. Как сообщает Daily Mail, об этих подробностях рассказала приятельница Маркл и ведущая Гейл Кинг. Она же добавила, что Меган располагает документами, подтверждающими информацию, озвученную ею Опре Уинфри.
В потрясшем все британское общество интервью супруга Гарри рассказала о том, как плохо складывались ее отношения с представителями королевской семьи. К ним она в первую очередь отнесла тех людей, которые управляют членами фамилии. Сама королева приняла Меган хорошо. При этом после свадьбы Маркл запретили выступать на публике, заставляли делать то, чего она не хотела, и даже проявляли расизм по отношению к ней. Женщина вспомнила, как в семье высказывалось беспокойство по отношению цвета кожи наследника, когда герцогиня была беременна еще в первый раз.
Напомним, что Гарри и Меган отказались от своих королевский полномочий и привилегий уже больше года назад. В этом году супруги подтвердили, что все еще верны своему решению.
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