Встреча в ресторане и контракт: Собчак провела время в компании скопинского маньяка

Известно, что Виктор должен был выйти на свободу в мае, публика широко освещала это резонансное событие. Однако "маньяка" отпустили раньше. Все случилось еще третьего марта, но, по информации журналистов, сперва он отправился в столицу. Все дело в том, что Мохов якобы договорился об эксклюзивном интервью на федеральном канале.
Позднее Скопин оказался переполнен журналистами. В отеле невозможно было снять номер, а цена проживания в городе была увеличена. Многие сутками дежурили возле дома преступника, надеясь взять заветный комментарий. Однако, вернувшись на родину, Виктор отказался общаться с представителями прессы. Он объяснил этот шаг неким контрактом, который запрещает ему идти на контакт.
Накануне местные жители выяснили, что скопинского маньяка навестила Ксения Собчак. Вместе со съемочной группой журналистка подъехала к одному из ресторанов города и находилась там вместе с Виктором. Позднее они отправились в дом к насильнику, где провели достаточно долгое время. В конце съемки он заботливо проводил журналистов.
Администратор ресторана отказался давать комментарий на эту тему. Видимо, Ксении удалось убедить скопинского маньяка сняться в одном из ее проектов на "Ютубе".
Популярные темы форума
Как по по-вашему, мир победит пандемию?
Прекратить насилие над женщинами
Сила воли
Подскажите что мне делать?
Тип характера.
На курорты со справкой
Какая разница сколько лет?
Хочу стать дьяволом
Отбеливающие пасты
Самая защищенная страна Россия