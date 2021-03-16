"Ты там поешь свои песни": подруга о загробной жизни Началовой

Звезда страдала от подагры и нескольких хронических заболеваний. На протяжении недели медики боролись за жизнь Юлии Началовой и пытались вернуть ей прежнее состояние. Однако спасти ее так и не удалось.
Второй год подряд 16-го марта, поклонники, родственники и близкие друзья вспоминают об артистке и рассказывают душераздирающие истории, связанные с погибшей. Одной из первых высказалась давняя подруга исполнительницы Елена Метлюк. Девушка опубликовала весьма эмоциональный пост, подкрепив его совместной фотографией с Началовой.
"Два года, как часть моей души умерла. Один из самых страшных дней в моей жизни. Я хочу верить, что ты там поешь свои чудесные песни и улыбаешься. Как улыбалась всем на земле, даже когда было очень больно", – призналась женщина.
Рассказать о трагических событиях решилась и мама певицы. Ей особенно тяжело смириться со смертью любимого чада. По словам Таисии Николаевны, "поверить в произошедшее, понять и принять невозможно до сих пор". Семья Началовой не может говорить об артистке в прошедшем времени. Родственники уверены, что Юля продолжает жить в своих песнях и творчестве.
Напомним, у покойной звезды осталась наследница. Вера Алдонина живет со своим отцом и его новой спутницей. Поговаривают, что девочка унаследовала все самое лучшее от мамы: шикарный голос, тонкие черты лица и напористый характер.
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