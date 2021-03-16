"Ты там поешь свои песни": подруга о загробной жизни Началовой

В марте 2019 года всеми известной певицы не стало. Юлия Началова умерла в больнице, в которой провела последние дни своей жизни. Давние друзья исполнительницы до сих пор не могут забыть тот роковой день.

Звезда страдала от подагры и нескольких хронических заболеваний. На протяжении недели медики боролись за жизнь Юлии Началовой и пытались вернуть ей прежнее состояние. Однако спасти ее так и не удалось.

Второй год подряд 16-го марта, поклонники, родственники и близкие друзья вспоминают об артистке и рассказывают душераздирающие истории, связанные с погибшей. Одной из первых высказалась давняя подруга исполнительницы Елена Метлюк. Девушка опубликовала весьма эмоциональный пост, подкрепив его совместной фотографией с Началовой.

"Два года, как часть моей души умерла. Один из самых страшных дней в моей жизни. Я хочу верить, что ты там поешь свои чудесные песни и улыбаешься. Как улыбалась всем на земле, даже когда было очень больно", – призналась женщина.

Рассказать о трагических событиях решилась и мама певицы. Ей особенно тяжело смириться со смертью любимого чада. По словам Таисии Николаевны, "поверить в произошедшее, понять и принять невозможно до сих пор". Семья Началовой не может говорить об артистке в прошедшем времени. Родственники уверены, что Юля продолжает жить в своих песнях и творчестве.

Напомним, у покойной звезды осталась наследница. Вера Алдонина живет со своим отцом и его новой спутницей. Поговаривают, что девочка унаследовала все самое лучшее от мамы: шикарный голос, тонкие черты лица и напористый характер.