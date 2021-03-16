Сообщившая о беременности любовница Мамаева едет в Россию

Несколько недель назад супруга Павла Мамаева заявила, что футболист в очередной раз попался на измене. Якобы во время сборов в Испании игрок "Ростова" закрутил роман с некой девушкой по имени Ирен Гарсия.

Алана Мамаева показала фотографию соперницы, дала ссылки на ее соцсети и опубликовала личные данные красотки – номер телефона и адрес. Далее началось что-то странное. В прессе появилась информация о том, что супруга футболиста якобы попала в больницу после попытки суицида. Затем жена спортсмена объявила о том, что подает на развод.

Вероятно, масла в огонь подлила и фотография, которая появилась в "Сторис" личного блога Ирен Гарсия. 8 марта девушка опубликовала снимок теста на беременность. Теперь стало известно о том, что модель планирует приехать в Россию.

По словам адвоката, блогер действительно собирается подать на Алану Мамаеву в суд за то, что та предала огласке ее личные данные. "Я готовлю бумаги, это довольно кропотливая работа и пока не могу назвать даже примерных сроков. Если Алана решит приехать в Испанию, она будет задержана в аэропорту и доставлена в суд, где ей зададут ряд вопросов", – отметил юрист Ирен Гарсия.

Также правозащитник подтвердил, что девушка планирует визит в Москву. Как оказалось, ее пригласил Первый канал, чтобы взять интервью. Однако пока неясно, когда именно визит состоится – все зависит от продюсеров шоу. (Вероятно, речь идет об участии модели в "Пусть говорят".)

Напомним, ранее Ирен Гарсия подтвердила роман с Павлом Мамаевым. Девушка заявила, что не знала, что спортсмен женат, когда вступала с ним в отношения. Как отметил адвокат, у нее нет претензий к футболисту, только к его жене.