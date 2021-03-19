Больно смотреть: могила Табакова осталась без дорогого памятника

Со дня смерти актера, режиссера и педагога Олега Табакова прошло два года. В очередную годовщину – 12 марта – поклонники его таланта, коллеги и друзья побывали на Новодевичьем кладбище столицы. Отправился туда и корреспондент "Дни.ру".

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