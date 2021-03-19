Больно смотреть: могила Табакова осталась без дорогого памятника

Для многих людей кажется странным, что у Олега Павловича так и не появился красивый памятник. Хотя обычно его ставят через год-два после ухода человека из жизни. Но на могиле Табакова до сих пор стоит простой деревянный крест. В данном случае объяснение этому факту есть.
Во-первых, считается, что если человека хоронили в крепком дорогом гробу, то лучше подождать, чтобы земля осела. Если погребение проходило зимой, и могилу засыпали крупными мерзлыми комками, то установленный раньше срока памятник покосится. А в регламенте многих кладбищ даже есть пункт, запрещающий возводить любые капитальные монументы с ноября по март. Ведь из-за почвы, влажности и перепадов температуры памятник может повести.
Во-вторых, в прошлом году из-за пандемии несколько месяцев все сидели по домам, а вход на кладбища был даже закрыт. Поэтому не исключено, что эскиз памятника и есть, просто пока не позволяют заняться его установкой объективные обстоятельства.
Хотя памятник Олегу Павловичу в центре Москвы уже появился – в декабре 2020-го, к 85-летию со дня рождения мастера, рядом с Театром Табакова на Малой Сухаревской площади открыли скульптурную композицию "Атом Солнца Олега Табакова" работы Александра Рукавишникова.
Напомним, Народный артист Олег Табаков умер 12 марта на 83 году жизни – у актера остановилось сердце, не справившись с воспалением и сепсисом после отторжения организмом новых зубных имплантов.
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