Прибитый к коляске Алибасов воссоединился с бывшей женой

Знаменитый артист Бари Алибасов не перестает удивлять событиями в личной жизни. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, мужчина купается в женском внимании.

Шоумен Бари Алибасов перенес операцию на ноге и теперь вынужден передвигаться на инвалидном кресле даже по квартире. Мужчина оставил Лидию Федосееву-Шукшину в далеком прошлом, решив пригласить в свое жилище в Калининграде бывшую жену Елену Уронич. Женщина не только поднимает артисту настроение, но и живет с ним. Это обстоятельство было зафиксировано на камеру сыном Бари Алибасова.

StarHit опубликовал ролик, снятый в квартире музыканта на масленичной неделе. В кадре шоумен трапезничает, сидя в коляске, и вспоминает о прошлом. Рядом укрывается от объектива Елена Уронич, явно не желающая быть замеченной. Во время записи видео женщина поспешно убежала в туалет и скрылась за дверью, чтобы ее лицо не было снято. В прошлом Елена несколько раз проходила лечение в психиатрической больнице, поэтому может стараться быть загадочной по личным причинам.

Напомним, музыкант развелся с Лидией Федосеевой-Шукшиной в декабре 2020 года. Через некоторое время актриса передумала расторгать двухлетний брак и подала апелляцию. Однако шоумен не разделяет желание Лидии Николаевны, хотя и тепло относится к ней. Бари Алибасов надеется, что ему удастся окончательно разорвать официальный союз с артисткой, так как переживает за свое наследство.

