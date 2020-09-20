"Раньше была лучше": переделанная Бабкина вызвала оторопь

Надежда Бабкина нарвалась на резкую критику. Певица из-за своего внешнего вида.

70-летняя Надежда Бабкина после омолаживающих процедур изменилась до неузнаваемости. Артистка опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором зажигает под хит Светланы Лободы.

Судя по всему, исполнительница недавно побывала у косметолога. Свой цветущий вид знаменитость дополнила новой прической. Исполнительница отметила, что если утро начинается в любимом салоне, то и остальной день пройдет прекрасно.

Однако поклонники не разделили восторгов Надежды Бабкиной. Многие отметили, в погоне за молодостью певица переборщила с пластикой. Они заявили, что теперь звезда выглядит неестественно. "Лицо молодое, а тело?", "Что-то вы себя совсем перекроили!", "Раньше была лучше", – заявили фолловеры.

Напомним, ранее стало известно, что артистка пишет автобиографическую книгу. Мемуары носят название "Модная, народная…". Выход книги приурочен к юбилею звезды – 19 марта Надежде Бабкиной исполнилось 70 лет. Качестве иллюстраций артистка подготовила редкие архивные фотографии. Сейчас знаменитость выбирает обложку для своей книги.

Как писали "Дни.ру", ранее поклонники Надежды Бабкиной узнали о доходах исполнительницы. Выяснилось, что благодаря постоянным съемкам и подработкам в рекламных роликах она стала миллионершей. В прошлом году народная артистка заработала 34 миллиона.