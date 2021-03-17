"Держится не за мамину юбку": обнародовавшую интимные кадры Утяшеву сравнили с цыганкой

В прошлое воскресенье Павел Воля широко отметил свой день рождения. Праздник прошел в кругу близких: жена, дети и друзья. Все вместе они отправились в Дубай. Мероприятие настолько впечатлило юмориста, что они с Ляйсан до сих пор делятся воспоминаниями.

Накануне Утяшева опубликовала очередную порцию красочных фотографий со дня рождения мужа. Первый кадр был сделан еще в отеле, а второй ночью, когда компания поехала продолжать вечеринку в ресторане. В подписи к публикации гимнастка поблагодарила за помощь всех организаторов, а поклонникам сказала большое спасибо за поздравления.

На первой фотографии Павел Воля в белой рубашке и ярких шортах скромно стоит и держит край юбки возлюбленной. Ляйсан же одета в цветастое пышное платье. На ней солнцезащитные очки и платок в цвет костюма. "Цыгане шумною толпою", "О! Цыганка", "Какая хорошенькая цыганка", "О, Паша с цыганкой", – тут же придумали креативное сравнение пользователи.

Многие поклонники порадовались за совместное времяпрепровождение пары и посмеялись вместе со звездами. "Это когда решили продать юбку, но муж против!", "Когда едешь в пустыню – ожидание, реальность", "А по ручке погадаете, милейшая?", "Держится за юбку, но не мамину", – шутили они.

Вторая фотография привела поклонников в восторг. На ней Ляйсан на каблуках и в кожаных брюках стоит около элитного авто на фоне небоскребов. "Рыженькой очень хорошо", "Какая же Вы красотка на второй", "Как хорошо с каре!", "С каре Вам намного лучше", "Шикарная женщина", "Какая вы идеальная", – отмечали они.