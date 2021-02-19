Сморщенная Утяшева повергла в шок своим видом

Накануне гимнастка опубликовала в личном блоге "Сторис", вероятно, обработанную с помощью специального приложения. На снимке 35-летняя Ляйсан Утяшева выглядит, будто ей все 70 – обвисшая кожа, глубокие морщины под глазами и седые волосы.
Впрочем, чтобы не сильно шокировать поклонников, телеведущая в следующей публикации показала кадр до обработки. На нем супруга Павла Воли предстала в привычном виде с идеально гладкой кожей.
Стоит отметить, что Ляйсан Утяшева тщательно следит за внешностью. Она придерживается строгой диеты и занимается спортом. По утрам телеведущая также протирает лицо льдом, делает массаж и старается избегать интенсивного загара. Естественно, артистка посещает и косметолога.
Пару Ляйсан Утяшевой и Павла Воли можно назвать одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Супруги вместе уже больше десяти лет и воспитывают двоих детей – сына Роберта и дочь Софию.
Осенью прошлого года появились слухи о том, что, несмотря на идиллию в семье, резидент Comedy Club проводит свободное время в компании девушек легкого поведения. В Сети появился снимок, на котором мужчина, похожий на Павла Волю, сидит в компании красотки, промышляющей эскортом.
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