Сморщенная Утяшева повергла в шок своим видом

Ляйсан Утяшева в недавнем интервью рассказала, как ей удалось прийти в форму после вторых родов. Спортсменка вплотную занялась собой и теперь выглядит просто невероятно – тонкая и звонкая. Какого же было удивление фанатов, когда звезда предстала перед ними резко постаревшей.

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