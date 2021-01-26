Лорак легла в постель с лохматым красавцем

В разделе "Сторис" инстаграм-аккаунта Ани Лорак появилась фотография, на которой запечатлен щенок по кличке Тоша, лежащий на белоснежном постельном белье. Певица опубликовала кадр с надписью: "Мое утро!". Также она оставила эмодзи-сердце, намекая на большую любовь к питомцу.
Лохматый красавец появился в доме Ани Лорак недавно. Дочь София уговаривала певицу купить собаку. В Новый год желание девятилетней девочки сбылось. Кличку для питомца также придумала наследница артистки.
Новый снимок с возлюбленным исполнительница хита "Забирай рай", очевидно, не торопится выкладывать. Напомним, два с половиной года Ани Лорак встречается с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Поклонники подозревают, что пара давно рассталась, раз в Сети не появляются совместные снимки.
Отцом дочери Ани Лорак является турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. Певица развелась с ним в январе 2019-го после десяти лет брака. После расставания экс-супруги не смогли помириться. В прошлом году стало известно, что артистка лишила бывшего мужа доли в компании.
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