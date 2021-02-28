Любовный треугольник: Ани Лорак поделилась личной драмой

Для ярых поклонников начало 2021 года ознаменовалось выходом нового альбома Ани Лорак. Звезда долгое время держала интригу и не анонсировала премьеру клипа. Похоже, что из-за душевной травмы она не могла найти в себе силы, чтобы поделиться видеороликом.

прочитано 58 раз