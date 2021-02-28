Любовный треугольник: Ани Лорак поделилась личной драмой

Накануне состоялся релиз песни "Наполовину", в котором Ани Лорак раскрыла всю подноготную своего прошлого. Режиссером драматичного видео выступила Катя Царик.
Сюжетная линия завязывается вокруг неидеальных отношений певицы. История рассказывает о существовании нескольких проблем возлюбленных. К примеру, о неразрешимости любовного треугольника.
"Невероятная история любви, боли, разочарования и надежды. Особенная, личная для меня драма, которая, надеюсь, откликнется в ваших сердцах и поможет пережить сложные моменты жизни", – заявила артистка.
По словам Ани Лорак, события, развернувшиеся в клипе, напоминают один из периодов ее жизни. Эта песня о девушке, которая смогла переступить через обиду и предательство. Тот факт, что певица называет композицию "особенной", подтверждает наличие параллелей с любовными историями.
Напомним, что сердце звезды разбивали несколько раз. Один лишь развод с Муратом Налчаджиоглу чего стоит. Известно, что брак распался в тот момент, когда всплыли слухи о неверности супруга. Несмотря на весьма открытый образ жизни, Ани Лорак не делилась личными подробностями и тщательно скрывала подробности неудавшихся отношений.
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