Бессовестная Водянова вызвала омерзение

Модель показала свою прокладку. А заодно рассказала о месячных.

Модель Наталья Водянова на своей страницей опубликовала странное фото – со средством личной гигиены в руке. "Да, вы не ошиблись, у меня в руке обычная гигиеническая прокладка. Месячные – это естественная часть жизни любой женщины, и мне бы хотелось, чтобы тема женского здоровья могла свободно обсуждаться в любой стране мира", – пояснила Наташа.

Слава богу, прокладка была не использованная, а то, очевидно, модель съели бы на месте. И без того возмущению подписчиков нет предела. "Это не повод фото с прокладкой у лица выкладывать, да или что тут обсуждать (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Зачем это нужно? И так везде эта бесячая реклама с прокладками от которой никуда не деться. Теперь и здесь. Отвратительно", "Просто тупость", "А почему про туалетную бумагу забыли,что за дискриминация? У них же одинаковые цели,почему права туалетной бумаги нарушаются? Мрак", "Давайте сразу про фекалии. Это ведь естественно!", "Прокладка должна быть использованная, раз разговор про месячные. Совсем уже...", "Я сначала даже не поверила своим глазам!!! Модель мирового масштаба, такой величины, мама 5-х детей, с прокладкой в инстаграм!!! Что происходит! Остановите землю – я сойду!", "Давайте класть кучу в унитаз, постить и разговаривать об этом!" – пишут оскорбленные увиденным поклонники. Они называют отважную Наталью "бессовестной" и говорят, что ее пост вызывает омерзение.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Фев 12, 2018 в 12:44 PST

Впрочем, именно об этом и говорит сама Водянова. Ее возмущает табуирование темы менструации. Ведь это естественный и неизбежный у здоровой женщины процесс, как рост волос или смена бодрствования сном. Однако во многих странах мира слово "месячные" предпочитают заменять эвфемизмами. "Тетушка Фло", "на тряпке", "девичья простуда", "снова в седле", "джем и хлеб", "собираться в Оклахому", "выть на луну" – это лишь часть из множества английских выражений, использовавшихся, чтобы избежать смущающей темы менструации. К слову, в русском языке их не меньше: "монстры", "эти дни", "красные жигули" и прочее.

Западным женщинам, к которым относит себя Водянова, это надоело и они начали бороться с period-shaming (отношением окружающих к менструации, как к чему-то стыдному и неприличному). В итоге многие глянцевые журналы стали делать номера про месячные со смелыми обложками и длинными текстами. Они хотят сказать, что менструация – это нормально и в этом нет ничего особенного.