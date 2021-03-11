Одинокая Бузова предложила Киркорову съехаться

Ольга Бузова заинтриговала россиян неожиданным заявлением. Поклонники певицы предположили, что она намерена закрутить роман с королем отечественной эстрады.

Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместные фото с Филиппом Киркоровым. На кадрах они обнимаются и выглядят счастливыми. Телеведущая адресовала исполнителю добрые слова и намекнула на теплые чувства к нему.

Звезда заявила, что певец чуть ли не единственный, кому она может просто так позвонить и спонтанно встретиться, чтобы отведать жареной картошки с грибами и поговорить. Она добавила, что у артиста дома очень хорошо. "Может, мне переехать к тебе?", – предложила Ольга Бузова.

Фолловеры посчитали, что певица намекает на романтические отношения с коллегой. "Попахивает интригой", "Где-то всплакнул один Дава", "Хорошая бы пара получилась", – высказались подписчики.

Ранее в Сети ходили слухи о том, что дружба Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова развалилась после того, как артист поддержал ее экс-бойфренда, рэпера Давида Манукяна. Но, видимо, знаменитость не таит зла на звезду.

Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян расстались более месяца назад. Теледива обвинила возлюбленного в изменах и избиениях, чем вызвала шок поклонников.

