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Одинокая Бузова предложила Киркорову съехаться

Одинокая Бузова предложила Киркорову съехаться

Ольга Бузова заинтриговала россиян неожиданным заявлением. Поклонники певицы предположили, что она намерена закрутить роман с королем отечественной эстрады.
прочитано 731 раз

Ольга Бузова опубликовала в своем инстаграм-аккаунте совместные фото с Филиппом Киркоровым. На кадрах они обнимаются и выглядят счастливыми. Телеведущая адресовала исполнителю добрые слова и намекнула на теплые чувства к нему.

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Звезда заявила, что певец чуть ли не единственный, кому она может просто так позвонить и спонтанно встретиться, чтобы отведать жареной картошки с грибами и поговорить. Она добавила, что у артиста дома очень хорошо. "Может, мне переехать к тебе?", – предложила Ольга Бузова.

Фолловеры посчитали, что певица намекает на романтические отношения с коллегой. "Попахивает интригой", "Где-то всплакнул один Дава", "Хорошая бы пара получилась", – высказались подписчики.

Ранее в Сети ходили слухи о том, что дружба Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова развалилась после того, как артист поддержал ее экс-бойфренда, рэпера Давида Манукяна. Но, видимо, знаменитость не таит зла на звезду.

Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян расстались более месяца назад. Теледива обвинила возлюбленного в изменах и избиениях, чем вызвала шок поклонников.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2021, 21:17 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Киркоров утер нос выскочке Бузовой

комментарии

Ответить:

Гостья
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Вот и искусство проститутки не зря , эта <цензура> подкладывала себя под всех- ,теперь открыто предлагает Фили Хотя недавно обвиняла партнершу Дави,что та отбила у неё мужчину Сейчас Бузова пытается вспомнить весь свое профессионализм с Филей Вот так <цензура> наглядно показала,как умеет шалава обслуживать мужиков Сейчас всю себя вывернет перед Филей,но как она сможет вдруг показать "способность" петь и танцевать? а ведь цель у неё каким то образом отбить внимание к Дави и перетянуть на себя ,если опять заплатили Фили за то чтобы он уделял внимание этой, то все может быть
Н
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А почему бы и нет ? ведь он смог с Азизой и с этой мордой сможет.
1

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