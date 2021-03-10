Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова – автор более тысячи песен для многих известных артистов – всего 19 дней не дожила до 96-летия. Она умерла в больнице от вызванных коронавирусом осложнений.



По предварительным данным, прощание с певицей Людмилой Лядовой состоится 13 марта в Московском доме композиторов. А вот с местом упокоения пока нет ясности. Известно лишь, что родственники Лядовой выразили желание похоронить ее на Новодевичьем кладбище столицы.

Это самый престижный некрополь страны. Он включает в себя 11 участков, общая площадь которых составляет, по данным публичной карты Росреестра, 5,94 гектара (десять футбольных полей). В этом некрополе покоятся 26 тысяч человек, он официально признан историко-культурным памятником Москвы и считается самым привилегированным. Там покоятся Марк Захаров, Олег Табаков, Юрий Лужков, Людмила Зыкина, Борис Ельцин.

Но место тут получить очень непросто. Вот что рассказывал Иосиф Кобзон: "В 1997 году скончался выдающийся конферансье, художественный руководитель Московского театра эстрады, профессор ГИТИС Борис Брунов. Я попросил у премьер-министра Черномырдина и управляющего делами президента Бородина разрешения похоронить Брунова на Новодевичьем кладбище, хотя по статусу – народный артист РСФСР – он и не тянул, – вспоминает Кобзон. – И когда я приехал выбирать место под могилу, мне понравился участок на аллее, возле Улановой и Никулина".

Пока нет ясности, разрешат ли "наверху" хоронить здесь же Людмилу Лядову. В качестве альтернативы родным композитора предлагается филиал Новодевичьего – Троекуровское кладбище. Ведь там покоится одна из самых известных звезд современности Юлия Началова. Но родственников Людмилы Алексеевны такая перспектива, видимо, не очень вдохновляет. Да и соседство с Началовой, на могилу которой люди устраивают паломничество, может смущать.