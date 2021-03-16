Спрятался за плечами: Волочкова поздравила тайного возлюбленного с днем рождения

Оказалось, что сегодня большой день для балерины. У ее новоиспеченного избранника день рождения. Артистка опубликовала совместное фото, на котором, по традиции, возлюбленный прячется за спиной Волочковой. Единственное, что заметно на фото – костюм мужчины и руки, нежно обнимающие звезду за талию.
"День рождения любимого уже начался. Так приятно поздравить первой", – написала она в "историях" своего "Инстаграма". Известно лишь то, что "новый" ухажер оказался не таким уж и новым: ранее у них уже был роман, который продлился чуть больше полугода.
По словам Анастасии Волочковой, они встретились, провели ночь вместе и поняли, что стоит попробовать еще раз. В отличие от многих предыдущих ухажеров балерины новый "любимый", видимо, самый простой человек. Он подкупил ее не деньгами, о чем открыто говорит сама дива.
Многие поклонники удивлены тем, что пока нет ни одного упоминания о предстоящей свадьбе. Предыдущий возлюбленный якобы делал ей предложение, но официального союза так и не случилось. Известно, что прима мечтает о браке и дружной семье.
Ходят слухи, что всех "любимых" Анастасии Волочковой и вовсе не существует. Некоторые издания постоянно сообщают о том, что балерина якобы сама выдумывает себе мужчин, чтобы подогревать интерес СМИ. Однако подтверждения этой информации нет.
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