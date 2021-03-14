Начать все сначала: Волочкова вернулась к бывшему ухажеру

В эфире телепередачи Анастасия Волочкова рассказала о кардинальных переменах в личной жизни. Выяснилось, что танцовщица помирилась с экс-бойфрендом, подарив ему второй шанс.

По словам примы-балерины, с таинственным незнакомцем она уже встречалась, правда, недолго – всего семь месяцев. Затем влюбленные были вынуждены расстаться. Сейчас же они решили испытать удачу и попробовать заново.

Многочисленная аудитория удивлена, почему Анастасия Волочкова до сих пор не обнародовала даты очередной свадьбы. Ведь предыдущий кандидат, якобы, приглашал артистку под венец. Олег же, так зовут давнего знакомого танцовщицы, уже свозил ее к родственникам в Санкт-Петербург.

Вторым фактом, поразившим поклонников, является статус возлюбленного артистки. Волочкова всегда питала слабость к влиятельным мужчинам. Однако ухажер подкупил звезду далеко не баснословными богатствами, а лишь страстью и эйфорией.

"Мне неважно, олигарх, альфонс или просто человек. Я уже и тех, и других прошла. У многих людей вообще нет любви", — подытожила Анастасия.

Стоит отметить, что прима предпочитает публично признаваться в своих чувствах мужчинам, не называя их имен. Поговаривают, что артистка выдумывает таинственных ухажеров, чтобы подогревать интерес журналистов.

Представители шоу-бизнеса подшучивают, что возлюбленные являются всего лишь плодами фантазии Волочковой. Ходят слухи, что артистка фотографирует рабочих, садовников и слесарей в загородном доме, называя их своими "ухажерами".