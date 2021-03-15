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"Не идет на контакт": бывший муж встал между Волочковой и дочерью

"Не идет на контакт": бывший муж встал между Волочковой и дочерью

Конфликт звезды и ее экс-супруга длится уже достаточно давно. В эфире программы "Звезды сошлись" на "НТВ" артистка рассказала о том, чем омрачено ее материнство сегодня.
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Всем известно, как сильно Анастасия привязана к своей дочери Ариадне. Однако оказалось, что их отношения стали сложнее, когда у девочки наступил непростой переходный период. По словам балерины, ей пришлось многое простить и отпустить.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Девочка сменила большое количество школ и остановила свой выбор на одном из столичных лицеев. Дорога от богатого особняка звездной мамы занимала у Ариадны около полутора часов, что стало настоящим испытанием для нее. Волочкова подчеркнула, что иногда девочка настолько уставала, что водителю приходилось заносить ее домой на руках. В какой-то момент Анастасия устала видеть своего ребенка вечно сонным и обратилась к ее отцу. Тогда Игорь Вдовин встречался с наследницей два раза в год.

Так, Ариадна начала жить с ним. Сейчас мама видит любимую дочь лишь раз в две недели. Балерина призналась, что она даже не знает адреса апартаментов, в которых живет наследница, несмотря на то, что их снимают на ее деньги. Все дело в том, что Вдовин запретил девочке разглашать эту информацию. По словам Анастасии, сейчас мужчина "не идет на контакт" настолько, что даже заблокировал ее номер телефона. Также она отметила, то Игорь задолжал ей круглую сумму.

Анастасия Волочкова рассказала, что достаточно давно объяснила дочери: она не может быть рядом всегда, так как она – женщина, которой нужен мужчина, брак. По ее словам, Ариадна понимает эту позицию.

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Анастасия Волочкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2021, 09:55 Источник: "НТВ" ✓ Надежный источник
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