"Кости посчитали?": поклонники шокированы исхудавшим видом Бузовой

Скандальная экс-телеведущая шоу "Дом-2" похвасталась уютным вечером в бане. Ольга Бузова решила показать многочисленной аудитории, каким способом расслабляется после долгого и изнурительного рабочего дня.

По словам певицы, водные процедуры проветривают голову и придают сил. Похоже, что Ольга Бузова взяла пример с именитой примы-балерины и начала захаживать в парилки. Отметим, что звезда Большого не только любит баньку погорячее, но и не забывает фотографироваться в купальниках.

Вот и Бузова отправилась "возлежать" на хвойном ковре, правда, в бикини. Ольга не стала раздеваться догола и шокировать поклонников всеми "прелестями". Однако многочисленная аудитория и здесь нашла к чему придраться.

Оказалось, что телеведущая сильно похудела. На обновленных кадрах отчетливо видны ребрышки звезды, а на теле красуется стальной пресс с несколькими кубиками. Ранее артистка заявляла, что старается поддерживать спортивную форму и тщательно следит за питанием.

Впервые публика забила тревогу в то время, когда Ольга отдыхала на Мальдивских островах. Подписчики предположили, что из-за стресса Бузова скинула несколько килограммов и превратилась в ходячего скелета. Однако сейчас аудитория подмечает, что изнуряющее состояние загонит певицу в могилу.

"Все кости посчитали? Оля, остановись! И так худая, больше нельзя, как рожать будешь?", – встревожены комментаторы.

Сама же артистка не стала отвечать на критику и лишь рассказала о дальнейших планах. Звезда намерена уделять больше времени себе, развиваться и находить гармонию между душой и телом.