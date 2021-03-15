"Показуха!": россияне не поверили в искренность экс-возлюбленного Бузовой

Давид Манукян провел минувшее
воскресенье в одном из столичных домов престарелых. Музыкант решил поздравить одиноких
стариков с прошедшими праздниками, вручил им подарки и дал бесплатный концерт.
После посещения специализированного заведения для пожилых Манукян поспешил рассказать о сделанном добре своим подписчикам в "Инстаграм" и даже поделился трогательным видео. Многие поклонники пришли в восторг от этой идеи, но большая часть пользователей засомневалась в искренности поступка, который блогер сразу выставил на всеобщее обозрение.
Отдельные фолловеры назвали благотворительность Давы пиаром. "Показуха!", – приложил его один из пользователей. Впрочем, некоторые подписчики признали: даже если Манукян сделал добро только ради нового контента, забытым старикам все равно было приятно.
Ранее экс-возлюбленный Ольги Бузовой устроил бесплатный концерт в одном из дворов Подмосковья, приурочив его к Международному женскому дню. Музыкант приехал в обычный спальный район на машине с подъемным механизмом, взобравшись на который, прямо в окна вручал женщинам коробки с цветами. Затем Манукян исполнил несколько композиций в честь всех российских женщин.
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