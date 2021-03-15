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Затравленная Чехова показала фигуру без прикрас: Второй подбородок

Затравленная Чехова показала фигуру без прикрас: Второй подбородок

Несколько дней назад в инстаграм-аккаунте Стаса Садальского появилось фото с Анфисой Чеховой. На снимке телеведущая выглядела сильно располневшей. Многие тогда заподозрили звезду в увлечении фотошопом, ведь в личном блоге она всегда выглядит тонкой и звонкой.
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Снимок "раздобревшей" артистки разлетелся по соцсетям, и поклонники сообщили об этом звезде. В итоге знаменитости пришлось оправдываться. В своем инстаграм-аккаунте Анфиса Чехова опубликовала серию "Сторис", в которых рассказала, почему на фото со Стасом Садальским она выглядит столько упитанной.

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Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

По словам артистки, все решает ракурс. "Если снимать снизу, это гарантирует более длинные ноги. Но неожиданно может вылезти второй подбородок, даже если у вас его нет", – отметила Анфиса Чехова. По словам знаменитости, проблема фотографии в аккаунте Садальского как раз в том, что она сделана с неудачной точки, поэтому тело звезды выглядит столь массивно.

Телеведущая продемонстрировала на камеру фигуру без прикрас, отметив, что на кадрах нет ни грамма фотошопа. В "Сторис" артистка предстала стройной и подтянутой. При этом Анфиса Чехова добавила, что видео добавляет визуально килограммов пять.

Напомним, в одном из недавних интервью актриса призналась, что очень долго не могла похудеть. Она сидела на различных диетах, а в какой-то момент настолько сильно переживала из-за фигуры, что у нее появились признаки расстройства пищевого поведения. По словам Анфисы Чеховой, справиться с булимией ей помогли психотерапия и правильное питание.

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Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2021, 18:08 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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