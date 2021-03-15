Затравленная Чехова показала фигуру без прикрас: Второй подбородок

Несколько дней назад в инстаграм-аккаунте Стаса Садальского появилось фото с Анфисой Чеховой. На снимке телеведущая выглядела сильно располневшей. Многие тогда заподозрили звезду в увлечении фотошопом, ведь в личном блоге она всегда выглядит тонкой и звонкой.

Снимок "раздобревшей" артистки разлетелся по соцсетям, и поклонники сообщили об этом звезде. В итоге знаменитости пришлось оправдываться. В своем инстаграм-аккаунте Анфиса Чехова опубликовала серию "Сторис", в которых рассказала, почему на фото со Стасом Садальским она выглядит столько упитанной.

По словам артистки, все решает ракурс. "Если снимать снизу, это гарантирует более длинные ноги. Но неожиданно может вылезти второй подбородок, даже если у вас его нет", – отметила Анфиса Чехова. По словам знаменитости, проблема фотографии в аккаунте Садальского как раз в том, что она сделана с неудачной точки, поэтому тело звезды выглядит столь массивно.

Телеведущая продемонстрировала на камеру фигуру без прикрас, отметив, что на кадрах нет ни грамма фотошопа. В "Сторис" артистка предстала стройной и подтянутой. При этом Анфиса Чехова добавила, что видео добавляет визуально килограммов пять.

Напомним, в одном из недавних интервью актриса призналась, что очень долго не могла похудеть. Она сидела на различных диетах, а в какой-то момент настолько сильно переживала из-за фигуры, что у нее появились признаки расстройства пищевого поведения. По словам Анфисы Чеховой, справиться с булимией ей помогли психотерапия и правильное питание.