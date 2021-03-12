Садальский подложил жирную свинью Чеховой

Актер разместил в своем инстаграм-аккаунте совместный снимок со звездой. Они побывали на шоу "Привет, Андрей!" телеканала "Россия 1". Знаменитости решили сняться вместе на память.
Сам того не желая, Станислав Садальский подложил Анфисе Чеховой жирную свинью, опубликовав ее в полный рост. В кадре артистка позирует в красном платье и выглядит довольно тучно.
Это заметили фолловеры, уличив Анфису Чехову в лукавстве. Они отметили, что фигура актрисы вовсе не такая, как она демонстрирует у себя на страничке в соцсети.
Напомним, в 2020 году Анфиса Чехова похвасталась, что избавилась от 25 килограммов. Якобы ее вес составляет примерно 65 килограммов. Теледива уверяла, что таких крутых результатов добилась благодаря отказу от сахара. Она также говорила, что не ест мясо и употребляет минимум "молочки".
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