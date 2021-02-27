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Шоу-бизнес
Чехова сообщила о главных ошибках в жизни

Чехова сообщила о главных ошибках в жизни

Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Анфиса Чехова не только делится с поклонниками фотографиями в "Инстаграм", но и стихами собственного сочинения, а также философскими мыслями. На этот раз телеведущая порассуждала об ошибках, которые некоторые допускают.
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По словам звезды экрана, в ее жизни ошибок не было. По ее мнению, ошибка – это полюбить и запретить себе это из-за разных обстоятельств. Также это хотеть что-то сделать и остаться стоять на месте страха последствий.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Кроме того, ошибками Анфиса Чехова считает отказ от своей мечты, никогда так не услышать и не понять самого себя, прожить жизнь для других, существовать по шаблону, слушать телевидение и друзей, искать стимул своего счастья и причину своих неприятностей в других и бояться оказаться наедине с собой.

Также знаменитость считает неправильным окружать себя бесконечными событиями, людьми и делами, только чтобы не увидеть своего истинного "Я". По ее словам, ошибка – так и не понять, что убивают человека страх, осуждение и чувство вины, а не те болезни, в которых они проявляются.

Анфиса Чехова призвала подписчиков жить в этом мире, наслаждаясь его красотой и изобилием. Она также посоветовала всем говорить то, чего очень хочется и выражать себя так, как просит душа. Все остальное, по ее мнению, это бесценный опыт, а вовсе не ошибки.

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Автор: 27 февраля 2021, 17:46 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Сексапильной Анфисе Чеховой исполнилось 40 лет

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