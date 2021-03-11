"Как я буду из грязной тарелки есть?": дочь публично отчитала Кудрявцеву

Телеведущая поделилась смешным и трогательным роликом в "Инстаграм". В кадре ее дочь с очень серьезным и сердитым видом пытается помыть посуду, стоя у раковины.
Телеведущая попросила Машу напомнить, что та ей недавно сказала. Девочка с недоумением обернулась к маме. "Как я буду из грязной тарелки есть? Я тебе сто раз говорила. Из грязной тарелки есть не стоит", – отчитала звезду экрана малышка.
Лера Кудрявцева стала оправдываться. "В этом-то и вопрос... Ну видишь, как", – ответила Лера Кудрявцева наследнице.
Поклонники пришли в восторг от поведения девочки. Они посоветовали ведущей завести дочери отдельную страничку в соцсети. "Отдайте в театральное! Эта мимика, взгляд! Невозможно сладкая булочка!", "Куколка", "Чудо ребенок", "Такая умная девочка", – написали комментаторы.
Отметим, что дочь Леры Кудрявцевой становится настоящей звездой социальных сетей. Телеведущая часто публикует кадры с малышкой, чем неизменно радует фолловеров.
Популярные темы форума
Панин снова разделся!
Носите маски
Гоген Солнцев
Лечебные пиявки.
Что посоветуете?
Как быть?
Русские ваши по сходили с.ума
Тип характера.