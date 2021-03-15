"Смотрят как на больную": Апексимова отказалась от актерства ради новой профессии

Одно из главных увлечений в жизни звезды – это театр. Она рассказала, что в Театре на Таганке изначально все было очень непросто: помещение находилось в жутком состоянии. Апексимова заявила, что там она теперь вовсе не актриса, она – прораб, а потому табличку на ее двери давно стоило поменять. Она убеждена, что сейчас ее истинное предназначение – завершить работу над этой "коммунальной квартирой", чтобы театр вновь стал таким, каким был исторически.
Ирина Викторовна невероятно гордится тем, что посвятила себя любимому делу. Она ощущает себя "театральной старухой", так как прекрасно помнит, какими были совместные постановки с Олегом Табаковым, Евгением Евстигнеевым и другими великими артистами. По словам Апексимовой, когда она рассказывает об этом, на нее "смотрят как на больную".
Актриса отметила, что хотела бы получить звание "Заслуженного артиста". Она считает, что после выхода не пенсию прибавка будет необходима, но в ее возрасте уже "неприлично" просить о таком. Однако, если все сложится, она будет счастлива.
Напомним, дочь Ирины Апексимовой Дарья достаточно давно выбрала свой путь и уже четыре года играет в Театре на Таганке. Ирина Викторовна относится к наследнице строго, но искренне восхищается ее профессиональным ростом.
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