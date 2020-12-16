"Это был конец света, конец жизни": звезда "Дня рождения Буржуя" о тяжелом потрясении

В преддверии юбилея звезда сериала "День рождения Буржуя" Ирина Апексимова дала откровенное интервью. Она рассказала, что с трудом пережила рубеж своего 40-летия.

Актриса Ирина Апексимова стала популярна после роли Амины в сериале "День рождения Буржуя". В картине она снялась в паре с супругом, актером Валерием Николаевым. Позже коллеги развелись, но сумели сохранить дружбу ради общей взрослой дочери.

Сейчас звезда не снимается в кино. Ей не попадаются достойные ее внимания предложения. В последнее время она играет на сцене театра на Таганке. там же она является директором. Помимо этого, Ирина обладает многими талантами: она режиссер, певица и ведущая.

Потом Апексимова снималась в разных других фильмах, но сама она выделяет лишь одну роль в картине "Клетка". В одном из интервью она призналась, что это была ее единственная стоящая актерская работа.

В январе Ирине Апексимовой исполнится 55 лет. Актриса с легкостью относится к этому возрасту. Она рассказала, как однажды пережила тяжело потрясение из-за старения. Это было, когда ей исполнилось 40.



"Это был конец света, конец жизни. Начиная с сорока одного все это кажется мне смешным. Я поняла, что назад дороги нет", – призналась Апексимова.

Теперь актриса с удовольствием воспринимает каждое мгновение своей жизни. Она легко смотрит на вещи и старается ни на чем не зацикливаться. О ее личной жизни мало что известно. Однако, по некоторым данным, Ирина Апексимова не замужем, пишут "Известия". Здесь получилось, как и в кино – нет достойных ее внимания представителей.

Несмотря ни на что, Ирина Апексимова верит, что еще может встретить своего прекрасного принца. Но к ее большому сожалению, многие ее попросту боятся.