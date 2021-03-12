"У нее была вот такая талия!": Апексимова могла увести Табакова из семьи

Олег Табаков умер три года назад. Однако бывшая жена и дочь даже после смерти актера не смогли простить его за предательство семьи.



Олег Табаков два раза женился. В 1959 году его поклонница, актриса Людмила Крылова вошла в круг его общения и сразу завоевала его сердце. Они познакомились на "Мосфильме". Тогда об их страстной любви знал весь институт. Вуз она заканчивала уже будучи в положении. Они расписались в перерыве между репетициями, когда сыну было уже два месяца. Табаков и Крылова работали в то время в "Современнике". В 1966 году у пары родилась дочь Александра. Олег Табаков боготворил наследницу.

Вскоре в творческой среде поползли слухи о том, что Табаков изменяет жене. Крылова не могла в это поверить. Однако это оказалось правдой. Народный артист СССР жил на две семьи.

В 1981 году 16-летняя Марина Зудина прошла отбор в ГИТИС на курс Табакова и сразу покорила его, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте. Но уводить его и семьи Зудина не хотела. Но семья все равно развалилась. В 1994 году Табаков развелся, в уже в 95-м женился на Зудиной. Через несколько у него родился третий ребенок – сын Павел.

Олег Табаков каждые четыре года набирал курс. Марина Зудина была уже не самой молодой, и это ее волновало. Она рассказала, как ревновала актера к новоявленным студенткам. К примеру, у Ирины Апексимовой была привлекательная фигура, что не давало покоя никому. Фактически Апексимова могла увести Табакова из семьи! Однако этого не случилось. По словам Зудиной, для него на первом месте была не внешность, а понятие индивидуальности.

"У Ирины Апексимовой была вот такая талия! И длинные балетные ноги. И я ревновала иногда конечно. Но потом поняла, что есть нечто другое, что его привлекает. Это индивидуальность", – рассказала Зудина Борису Корчевникову.

Сегодня вдова Олега Табакова Марина Зудина до сих пор не может смириться с его утратой. В последние годы жизни мэтру было особенно тяжело. Конфликт с сыном и затяжная война с дочерью, тяжелый развод с первой супругой подкосили его здоровье. Но бывшая семья так и не смогла смириться с тем, что он ушел от них, рассказала Зудина в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1". Родственники даже не приезжали на его похороны.